В Макеевке 17 октября прошел митинг-реквием, посвященный сороковой годовщине гибели воинов-афганцев Юрия Скрипкина и Виктора Билыка, рассказал корреспондент издания Украина.ру с места событий

Зигующий Голем: афганские уроки для Украины © 0629.com.ua

Собравшиеся почтили минутой молчания подвиг героев и возложили к мемориалу цветы, после чего прозвучал воинский салют.

На мероприятии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, мэр Макеевки Сергей Голощапов, лидер депутатской фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов, главный инвестор Донбасса, ветеран Афганистана Евгений Юрченко.

«Война в Афганистане не только закалила патриотизм, не только закалила дух нашего народа, не только дала военный опыт, который на примере событий на Донбассе очень нужен и важен, но и, самое главное, сплотила самые здоровые силы, которые понимают, что защита нашей страны, наших рубежей должна быть не только рядом со своим домом», — сказал Юрченко.

В свою очередь Пушилин отметил, как важно помнить подвиг своих земляков.

«Прошло уже 40 лет с того момента, с того дня, как погибли наши земляки-макеевчане, а вы помните не только их имена, но и обстоятельства их героической гибели. Это важно всем нам, это важно родственникам, которые здесь присутствуют», — сказал Пушилин.

Война в Афганистане длилась десять лет с 1979 по 1989 год и унесла жизни более 10 тыс. советских военных. военнослужащих Советского Союза.

Более тысячи жителей Макеевки принимали участие в этой войне, 39 из них не вернулись домой.