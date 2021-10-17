Накопленных запасов газа в украинских подземных хранилищах недостаточно для прохождения отопительного сезона, денег на их увеличение в бюджете нет, сказал экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина 24» 16 октября

«Катастрофические условия». Кто заработал на газовом кризисе на Украине © Украина.ру/Стрингер

Из них 2,8 млрд — газ нерезидентов, иностранных компаний, которые хранят газ на Украине. 0,8 млрд — газ украинских газодобывающих компаний, который тоже будет продаваться на экспорт, забрать его нельзя.

Еще 4,8 млрд — так называемый буферный газ, который нельзя поднимать из хранилищ, чтобы не упало давление газа.

«Итого получается, что в наших подземных хранилищах нашего газа «Нафтогаза» всего 10,3 млрд кубов… Нам нужно 19 млрд. До конца отопительного сезона, если опять Коболев с Витренко не провалят добычу, мы добудем еще 5,5 млрд. Итого нехватка четыре млрд кубов», — констатировал Мураев.

Он подсчитал, что по нынешним ценам на закупку таких объемов газа придется потратить от 6,4 до 8,5 миллиардов долларов, которых в украинском бюджете нет.