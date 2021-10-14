Бывший депутат Верховной Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что Украина должна рассматривать Россию исключительно как врага и стремиться к «уничтожению Москвы». Такое заявление она сделала на марше праворадикалов в Киеве 14 октября, передает vesti.ua

Астролог пояснила, как Фарион стала «сумасшедшей ведьмой» © lenta.ru

В ходе акции перед собравшимися выступила Фарион. Она заявила, что Россия будто бы является врагом Украины и рассказала, когда она перестанет таковой быть.

«Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы», — сказала она.

Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес РФ и русскоговорящих жителей Украины. Так, она призывала ограничить права тех украинцев, которые разговаривают на русском, а также отказывалась считать их за людей. Тем не менее, не смотря на явно экстремистский характер подобных заявлений, Фарион до сих пор не удавалось привлечь к ответственности за подобные высказывания.