В четверг, 14 октября украинские националисты отмечают День защитника и защитниц страны, а также очередную годовщину основания Украинской повстанческой армии*. В Киеве радикалы провели марш по центру города, который завершился на площади Независимости.
В ходе акции перед собравшимися выступила Фарион. Она заявила, что Россия будто бы является врагом Украины и рассказала, когда она перестанет таковой быть.
«Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы», — сказала она.
Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес РФ и русскоговорящих жителей Украины. Так, она призывала ограничить права тех украинцев, которые разговаривают на русском, а также отказывалась считать их за людей. Тем не менее, не смотря на явно экстремистский характер подобных заявлений, Фарион до сих пор не удавалось привлечь к ответственности за подобные высказывания.