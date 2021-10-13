«Про хохлому на ракете… Прикольно же смотрится, что вы. В 90-е и начале 2000-х на ракеты рекламу курева и пиццы вешали, от безысходности и голода. А тут народные промыслы поддерживают, хорошо же», — написал на днях Егоров.
Однако соцсеть идею писателя не оценила и скрыла его публикацию, добавив к посту пометку «ненависть». Тогда Егоров опубликовал новую запись, где просто перекрыл часть слова «хохлома», как обычно делают с бранными словами.
«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук ее ненавидит. Так и пишет "ненависть"!» — написал он.
Совсем недавно в аналогичную ситуацию попал экс-игрок сборной России, ныне тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов. Facebook заблокировал его и страницы его друзей за упоминание фамилии тренера, так как она, по мнению руководства соцсети, неполиткорректная.