Российский писатель, популяризатор космонавтики Виталий Егоров 13 октября сообщил, что Facebook заблокировал его пост про идею «Роскосмоса» расписать под хохлому ракету «Союз» в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода

«Про хохлому на ракете… Прикольно же смотрится, что вы. В 90-е и начале 2000-х на ракеты рекламу курева и пиццы вешали, от безысходности и голода. А тут народные промыслы поддерживают, хорошо же», — написал на днях Егоров.

Футбольный тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук ее ненавидит. Так и пишет "ненависть"!» — написал он.

Совсем недавно в аналогичную ситуацию попал экс-игрок сборной России, ныне тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов. Facebook заблокировал его и страницы его друзей за упоминание фамилии тренера, так как она, по мнению руководства соцсети, неполиткорректная.