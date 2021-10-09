«Понятно, что сейчас у него еще далеко не те позиции, с которыми можно стартовать на выборах президента. А судя по его выверенному выступлению, он хорошо подготовился и явно не собирается пополнять эскадрилью сбитых летчиков. Однако очень часто бывает так, что случается не так, как хочется», — написал Золотарев.
По его словам, после увольнения Разумков является привлекательным объектом для политических инвестиций. Но президентские амбиции экс-спикера важно подкреплять действиями.
В четверг депутаты проголосовали за увольнение спикера Рады Дмитрия Разумкова. Пока парламент работает без главы Рады. Соответствующее решение поддержали 284 депутата, среди которых 215 представителей «Слуги народа». Всего во фракции 233 депутата.