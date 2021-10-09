Украинский избиратель не любит правильных мальчиков, но уволенный спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вел себя так, что дал понять о хорошей подготовке к будущим планам. Об этом 8 октября заявил политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» в колонке изданию «Главред»

«Понятно, что сейчас у него еще далеко не те позиции, с которыми можно стартовать на выборах президента. А судя по его выверенному выступлению, он хорошо подготовился и явно не собирается пополнять эскадрилью сбитых летчиков. Однако очень часто бывает так, что случается не так, как хочется», — написал Золотарев.

Разумков предположил, кого уволят следующим © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В четверг депутаты проголосовали за увольнение спикера Рады Дмитрия Разумкова. Пока парламент работает без главы Рады. Соответствующее решение поддержали 284 депутата, среди которых 215 представителей «Слуги народа». Всего во фракции 233 депутата.