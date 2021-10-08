Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай считает, что Украина может претендовать на лунные ресурсы в рамках международной программы NASA «Артемида». Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина» 8 октября

«Например, у Конструкторского бюро "Южное" есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких больших проектов как лунное поселение… Я думаю, что и космонавт наш когда-нибудь туда полетит», — рассказал Тафтай, комментируя роль Украины в проекте.

Украинский писатель получил бандеровскую премию за эротику о повстанцах © Facebook, Eduard Dolinsky

«Артемида» — пилотируемая космическая программа NASA по возвращению людей на Луну, финансируемая правительством США. Украина присоединилась к программе в 2020 году. Программа должна помочь создать постоянно обитаемое поселение на Луне и стать фундаментом для освоения Марса.