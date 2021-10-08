«Например, у Конструкторского бюро "Южное" есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких больших проектов как лунное поселение… Я думаю, что и космонавт наш когда-нибудь туда полетит», — рассказал Тафтай, комментируя роль Украины в проекте.
На вопрос о том, может ли Украина претендовать на лунные ресурсы, Тафтай ответил утвердительно, что страна «обязательно будет претендовать».
«Артемида» — пилотируемая космическая программа NASA по возвращению людей на Луну, финансируемая правительством США. Украина присоединилась к программе в 2020 году. Программа должна помочь создать постоянно обитаемое поселение на Луне и стать фундаментом для освоения Марса.