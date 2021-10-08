С соответствующим письмом авторы инициативы обратились к главе СБУ Ивану Баканову.
«Известно, что Ирина Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали оккупированный Крым, где выступали с концертами. Елка хоть и не устраивала концерт, но все равно могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей», — говорится в обращении.
Организация также попросила проверить информацию о посещении российскими артистами Крыма и принять ограничительные меры в случае выявления «нарушений украинского законодательства».
В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины на три года запретила Басте въезд на территорию страны. Решение было принято «в интересах обеспечения безопасности государства». Спецслужба приняла такое решение из-за того, что Баста выступал с концертами в Крыму. Однако в дальнейшем запрет был снят.