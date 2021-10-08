Общественная организация «Крымскотатарский ресурсный центр» попросила Службу безопасности Украины запретить въезд в страну российским артистам Басте (Василий Вакуленко), Елке (Елизавета Иванцив) и Ирине Круг (Воробьевой), у которых запланированы концерты в Киеве. Об этом сообщили 7 октября на сайте организации

Министр культуры пояснил, почему СБУ разрешила Басте въезд на Украину © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк Ивану Баканову.

«Известно, что Ирина Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали оккупированный Крым, где выступали с концертами. Елка хоть и не устраивала концерт, но все равно могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей», — говорится в обращении.

Организация также попросила проверить информацию о посещении российскими артистами Крыма и принять ограничительные меры в случае выявления «нарушений украинского законодательства».

В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины на три года запретила Басте въезд на территорию страны. Решение было принято «в интересах обеспечения безопасности государства». Спецслужба приняла такое решение из-за того, что Баста выступал с концертами в Крыму. Однако в дальнейшем запрет был снят.