Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что спикера Дмитрия Разумкова необходимо уволить с должности, поскольку он стал манипулировать и использовать двойные стандарты. Об этом 7 октября он заявил с трибуны парламента, передает телеканал «Рада»

«К сожалению, оказалось, что политический опыт играет в разные стороны. Иногда он помогает, а иногда увеличивает разные проявления, которые можно назвать политическим лукавством… Когда люди начинают говорить одно, делать другое, а иметь целью что-то третье не совсем понятное и тайное… Наш парламент реформ, о котором мы с вами мечтали, начал превращаться в парламент времен Владимира Литвина», — заявил Корниенко.

Отставка Разумкова. Ничего личного — чистая политтехнология © Facebook, Дмитро Разумков

Во вторник Рада по инициативе фракции «Слуга народа» отстранила спикера Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня, чтобы в четверг проголосовать за его отставку. Он заявил, что решение вынести на голосование вопрос принято с нарушением закона.

Ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что основным кандидатом на должность спикера является Руслан Стефанчук, а первого вице-спикера — Александр Корниенко.