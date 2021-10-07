Уроженка Львова, певица Анжелика Варум стала героиней Youtube-шоу «А поговорить?», где дала оценку отношениям, сложившимся между Россией и Украиной. Видео появилось на видеохостинге 6 октября

«Бездарность и лизоблюд»: сын Карцева озвучил слова покойного отца о Хазанове © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Варум добавила, что разговоры о конфликте государств для нее тяжелые, вызывающие внутренний протест, так как ее предки были разных национальностей.

Между тем, в том же интервью певица заявила, что отказалась от посещения Крыма, чтобы иметь возможность ездить к родне во Львов. Там у исполнительницы живут родственники, в том числе сестра бабушки, которой уже 96 лет.

Анжелика Варум (при рождении Мария Варум) — певица, актриса, автор песен, имеет звание заслуженной артистки РФ.

Родилась исполнительница в городе Львов в семье композитора Юрия Варум и театрального режиссера Галины Шаповаловой.

На первые гастроли будущая звезда ездила еще со школьным театром, в котором исполняла украинские народные песни под собственный гитарный аккомпанемент. Слава пришла к Варум в 1990 году после того, как она исполнила композиции «Полуночный ковбой» и «Здравствуй и прощай», написанные отцом, на программе «Утренняя звезда».

В 1997-м артистка начала сотрудничество с музыкантом Леонидом Агутиным, которое вскоре переросло в семью. До этого брака Варум уже была замужем за одноклассником и фотографом Максимом Никитиным, с которым прожила восемь лет.

Сама Варум на данный момент не числится ни в черном списке Украины, ни на сайте «Миротворец», а вот имя Агутина на этом скандальном сайте есть, как персоны, представляющей угрозу для безопасности государства.