Александровский перечислил причины поражения Антимайдана. По его словам, прежде всего местные власти Харькова деморализовало бегство из Киева партноменклатуры Партии регионов. Также на Антимайдан пагубно повлияло отсутствие необходимой самоорганизации и действия сотрудников СБУ и праворадикалов.
«Несистемная борьба оппозиции против системы государственной власти не имеет никаких шансов. Только радикальные методы борьбы, которые удалось реализовать в Донецке и Луганске, на тот момент имели шансы на успех», — подчеркнул эксперт.
Однако нельзя считать харьковский Антимайдан бесхребетным — в протесте приняли участие как простые активисты, так и весьма известные харьковчане, бизнесмены, политики, общественники, журналисты, напомнил Александровский. Он добавил, что более ста человек было задержано, двое погибло, и многим харьковчанам пришлось бежать из города.
Полностью интервью можно прочитать здесь.