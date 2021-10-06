Несистемная борьба оппозиции с системой государственной власти не имеет шансов, для успеха нужны радикальные методы. Об этом в интервью Украина.ру сказал один из лидеров харьковского Антимайдана, эксперт Научного центра евразийской интеграции Александр Александровский

Харьков снова лишился проспекта Жукова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Несистемная борьба оппозиции против системы государственной власти не имеет никаких шансов. Только радикальные методы борьбы, которые удалось реализовать в Донецке и Луганске, на тот момент имели шансы на успех», — подчеркнул эксперт.

Однако нельзя считать харьковский Антимайдан бесхребетным — в протесте приняли участие как простые активисты, так и весьма известные харьковчане, бизнесмены, политики, общественники, журналисты, напомнил Александровский. Он добавил, что более ста человек было задержано, двое погибло, и многим харьковчанам пришлось бежать из города.

Полностью интервью можно прочитать здесь.