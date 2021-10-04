Издание сообщило, что изначально отец будущей звезды Михаил Федорович носил фамилию Ротару, однако в 1940 году румынское село Маршинцы присоединили к УССР, и он получил украинскую версию своей фамилии — Ротарь.
Долгое время, сообщают журналисты, ее носила и его дочь София, первые шаги в карьере еще в составе музыкальных коллективов она делала именно с фамилией Ротарь, но, когда стала петь сольно, коллега Эдита Пьеха посоветовала ей вернуться к «фамильным истокам».
С румынского языка «ротару» переводится как «колесник». Известно, что певица до сих не изменила своим корням, единственное, что она сделала, это при заключении брака с музыкантом Анатолием Евдокименко добавила его фамилию к своей, став по паспорту Ротару-Евдокименко.