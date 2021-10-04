Издание Day.ru на днях опубликовало новость о том, что фамилия украинской певицы Софии Ротару на самом деле не ее родная, родилась и росла артистка с другой

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Долгое время, сообщают журналисты, ее носила и его дочь София, первые шаги в карьере еще в составе музыкальных коллективов она делала именно с фамилией Ротарь, но, когда стала петь сольно, коллега Эдита Пьеха посоветовала ей вернуться к «фамильным истокам».

С румынского языка «ротару» переводится как «колесник». Известно, что певица до сих не изменила своим корням, единственное, что она сделала, это при заключении брака с музыкантом Анатолием Евдокименко добавила его фамилию к своей, став по паспорту Ротару-Евдокименко.