«Начало слушаний намечено на 11 октября 2021 года, они пройдут в гибридном формате… Слушания будут проводиться в два этапа», — цитирует агентство пресс-релиз.
11 октября во время заседания свои аргументы представит российская сторона, на следующий день слово получит украинская сторона.
Следующий этап слушаний запланирован на 14-15 октября, в ходе которого среди прочего запланированы прения сторон.
«При необходимости дополнительное заседание состоится в субботу, 16 октября 2021 года» — отмечается в сообщении.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три судна ВМС Украины нарушили границу РФ, пройдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям российских пограничников. Все суда и их экипаж были задержаны и впоследствии переданы Украине.
1 апреля 2019 года Киев подал иск против России в связи с собственной провокацией в Керченском проливе с требованием признать действия Москвы нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российская сторона подала встречный иск.