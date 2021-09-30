Международный арбитраж в Гааге проведет слушания по делу между Россией и Украиной, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году, с 11 по 16 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз арбитража

«Начало слушаний намечено на 11 октября 2021 года, они пройдут в гибридном формате… Слушания будут проводиться в два этапа», — цитирует агентство пресс-релиз.

11 октября во время заседания свои аргументы представит российская сторона, на следующий день слово получит украинская сторона.

Следующий этап слушаний запланирован на 14-15 октября, в ходе которого среди прочего запланированы прения сторон.

«При необходимости дополнительное заседание состоится в субботу, 16 октября 2021 года» — отмечается в сообщении.

Керченская провокация и политическая шизофрения Украины: виноват Порошенко, но Киев обвиняет Россию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

1 апреля 2019 года Киев подал иск против России в связи с собственной провокацией в Керченском проливе с требованием признать действия Москвы нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российская сторона подала встречный иск.