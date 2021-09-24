Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит бегство в Россию. Об этом 23 сентября заявил в своем Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко

Гончаренко назвал поражением встречу Зеленского с Байденом © Facebook, Олексій Гончаренко

«Сам Зеленский будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси в офис президента. Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом», — пригрозил он.

В феврале 2014 года президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны, прилетев в Ростов-на-Дону.

На прошлой неделе экс-депутат Рады Надежда Савченко отметила, что если Зеленский «запустит закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича».