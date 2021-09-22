«Кабинет министров не продлил контракт с главой наблюдательного совета УЗ Шевки Акюнером, Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Соответствующий документ об их отстранении опубликован на официальном сайте перевозчика», — говорится в сообщении.
«Укрзализныци» — компания-монополист на рынке железнодорожных перевозок Украины, однако дела предприятия в последние годы идут все хуже.
В «революцию достоинства» 2014 года УЗ вступила с прибылью в 545,3 млн гривен (почти 1,5 млрд руб.), а сейчас убыток ее оценивается в 11 млрд. 899,7 млн. гривен (почти 32,5 млрд руб.).
Высокопоставленные сотрудники предприятия, в том числе члены наблюдательного совета компании не раз подвергались критике за то, что фактически используют железную дорогу страны с целью личной наживы.
УЗ финансируется из государственного бюджета, при этом при последнем визите на предприятие президент Владимир Зеленский пришел в ужас от состояния этой стратегической компании страны.