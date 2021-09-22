В среду, 22 сентября, появилась информация о том, что несколько членов наблюдательного совета «Укрзализныци» (УЗ), в том числе Сергей Лещенко, покинули свои посты. Об этом написал Telegram-канал Vesti.ua

«Кабинет министров не продлил контракт с главой наблюдательного совета УЗ Шевки Акюнером, Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Соответствующий документ об их отстранении опубликован на официальном сайте перевозчика», — говорится в сообщении.

«Укрзализныци» — компания-монополист на рынке железнодорожных перевозок Украины, однако дела предприятия в последние годы идут все хуже.

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Высокопоставленные сотрудники предприятия, в том числе члены наблюдательного совета компании не раз подвергались критике за то, что фактически используют железную дорогу страны с целью личной наживы.

УЗ финансируется из государственного бюджета, при этом при последнем визите на предприятие президент Владимир Зеленский пришел в ужас от состояния этой стратегической компании страны.