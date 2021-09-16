Россия никогда не инициировала остановку поставок газа даже в случае ухудшений двусторонних отношений. Даже когда была война 2008 года, мы не прекращали поставки газа в Грузию и транзитом через Грузию в Армению. Об этом рассказал эксперт по энергетике Финансового института при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Но в тексте совместного заявления Германии и США было сказано, что Берлин обязуется фактически перекрыть «СП-2», если Россия будет проводить «агрессивную политику» или будет использовать газ как оружие, и эти пункты как раз подталкивают Украину и других противников «СП-2» к провокациям, уточнил специалист.

«Сейчас также обвиняют Россию в том, что она якобы перекрыла вентиль поставок в Европу, и поэтому там высокие цены, хотя Россия идет на исторический рекорд по объему поставок и объем этот не снижала», — указал Юшков.

Поэтому такие провокации возможны, но Россия никогда не инициировала остановку поставок газа даже в случае ухудшений двусторонних отношений. Даже когда была война 2008 года, мы не прекращали поставки газа в Грузию и транзитом через Грузию в Армению, Россия никогда не использовала газ как оружие, заключил собеседник издания.

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