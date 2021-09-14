«Латиница — это наш шах и мат против русского мира. <…> Перетерпите, ничего с вами не произойдет. В Черногории не спрашивали старых черногорцев, согласны ли они на латиницу перейти — переходят параллельным способом», — сказал он.
Кириллица, считает журналист, является свидетельством того, что Украина по сей день является пророссийски настроенным государством.
Ранее за отказ от кириллицы выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского.
Предложение Данилова раскритиковал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.