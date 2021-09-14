Львовский журналист Остап Дроздов порекомендовал украинцам «перетерпеть» переход на латиницу. Об этом он заявил в эфире «Четвертого канала» во вторник, 14 сентября

«Латиница — это наш шах и мат против русского мира. <…> Перетерпите, ничего с вами не произойдет. В Черногории не спрашивали старых черногорцев, согласны ли они на латиницу перейти — переходят параллельным способом», — сказал он.

Удивительно полезная инициатива Данилова. О переходе на латиницу официального Киева © Facebook/Олексій Данілов / CC0, Pixabay

Ранее за отказ от кириллицы выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского.

Предложение Данилова раскритиковал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.