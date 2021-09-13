Шоумен Максим Галкин 12 сентября выложил в Instagram новое видео из замка, на котором его общие с певицей Аллой Пугачевой дети и дочка артистки Кристины Орбакайте дают театрализованное представление

«Домашний театр. Клавдия, Лиза и Гарри», — прокомментировал происходящее Галкин.

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В итоге детям удалось договориться и театрализованное представление продолжилось. Кстати, происходило все это в специальной комнате замка, отведенной под театр.

«Очаровательные дети! А сколько артистизма. Вот с кого надо брать пример, как воспитывать детей», «По-моему, Лиза всеми рулит…», «Ну, что не говорите, а Лиза вся в маму», «Не в маму, а в папу!!!», «Свое детство вспомнила… Мы по выходным показывали кино… Сцена между пятиэтажек… а бабушки на лавочке нам аплодировали», «А в этот театр как-то можно попасть? Билеты продаются?» — написали пользователи.

Двойняшки Лиза и Гарри родились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году с помощью суррогатной матери. В этом году дети пошли во второй класс. По словам Галкина, только на обучение двойняшек они с женой тратят три с лишним миллиона рублей в год.

Клава Земцова — дочь Кристины Орбакайте и внучка Пугачевой, сейчас девочке 9 лет, она живет с родителями в США, однако там начало учебного года не строго привязано к 1 сентября, поэтому у звездной наследницы еще есть время погостить у бабушки.