Ранее Россия и Белоруссия согласовали 28 союзных программ двух государств, которые касаются целого ряда экономических вопросов. Политическую проблематику и тему создания наднациональных органов стороны решили не затрагивать.
В свою очередь, это придаст позитивную динамику и политическому измерению, указал эксперт.
«Сейчас в приоритете — согласование «дорожных карт», которые как раз призваны сблизить наши экономики. Будем надеяться, что встреча в верхах наконец раскроет содержательную часть карт и запустит их практическое внедрение», — отметил Лущ.
Если же говорить конкретно о перспективах Союзного государства, то Лукашенко четко озвучил свою позицию, суть которой в том, чтобы развивать в первую очередь экономические связи, отложив вопрос создания наднациональных органов «за скобки», то же касается и других тем политического кейса, например, признание Крыма, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.