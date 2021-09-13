Драйвером интеграции должен стать принципиально иной уровень экономического сотрудничества в рамках альянса, когда каждый гражданин Союзного государства сможет в собственном кошельке увидеть положительные стороны объединения. Об этом рассказал лидер пророссийской белорусской общественной организации «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Путин и Лукашенко должны сформулировать посылы для обществ и элит России и Белоруссии © из личного архива Сергея Луща

В свою очередь, это придаст позитивную динамику и политическому измерению, указал эксперт.

«Сейчас в приоритете — согласование «дорожных карт», которые как раз призваны сблизить наши экономики. Будем надеяться, что встреча в верхах наконец раскроет содержательную часть карт и запустит их практическое внедрение», — отметил Лущ.

Если же говорить конкретно о перспективах Союзного государства, то Лукашенко четко озвучил свою позицию, суть которой в том, чтобы развивать в первую очередь экономические связи, отложив вопрос создания наднациональных органов «за скобки», то же касается и других тем политического кейса, например, признание Крыма, заключил собеседник издания.

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