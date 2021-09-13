Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью каналу CNN 12 сентября заявил о намерении США включить его страну в НАТО. Между тем, буквально пару дней назад украинский лидер говорил, что не получал от Соединенных Штатов прямой формулировки позиции по вступлению Киева в Альянс

Зеленского возмутило сравнение Украины с Афганистаном © AP, Rahmat Gul Джо Байден во время их встречи в Вашингтоне.

«Я спросил президента Байдена: "Что с НАТО? Что с включением Украины в НАТО? Что с нашим членством в НАТО, и когда оно может случиться?" И он сказал: "Думаю, что вы должны быть там, но это не только лишь мое решение"», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что понимает важность мнения и других стран — членов НАТО, но выразил уверенность, что с поддержкой Америки вопрос решится быстрее.

Между тем, буквально двумя днями ранее Зеленский сообщал журналистам, что на встрече с Байденом не получил от США прямой позиции по возможному вступлению Киева в НАТО.

К слову, сразу после встречи лидеров двух стран, которая состоялась 1 сентября, представитель Белого дома Джен Псаки напомнила, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд ранее оговоренных условий.

«Киев хорошо знает какие. Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста», — сказала Псаки.

В том же интервью CNN Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном, который США оставило, напротив, предложил наращивать американское присутствие в Киеве. Украинский лидер подчеркнул, что «Российская Федерация — это не армия «Талибана»*, это одна из самых сильных армий мира. Вот почему я считаю, что мы постояли за свою страну, и вот почему мы настолько независимы от любой другой экономики, насколько это возможно», — сказал Зеленский.

Встреча украинского лидера и президента США Джо Байдена состоялась в начале сентября, на ней главы государств обсуждали судьбу Крыма, военную помощь Киеву, вопрос вступления Украины в НАТО и «Северный поток-2», который и Зеленский и Байден назвали угрозой энергетической безопасности Европы.

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