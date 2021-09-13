Украина должна стать членом НАТО. Именно такую позицию, по словам Зеленского, озвучил ему президент США Джо Байден во время их встречи в Вашингтоне.
«Я спросил президента Байдена: "Что с НАТО? Что с включением Украины в НАТО? Что с нашим членством в НАТО, и когда оно может случиться?" И он сказал: "Думаю, что вы должны быть там, но это не только лишь мое решение"», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что понимает важность мнения и других стран — членов НАТО, но выразил уверенность, что с поддержкой Америки вопрос решится быстрее.
Между тем, буквально двумя днями ранее Зеленский сообщал журналистам, что на встрече с Байденом не получил от США прямой позиции по возможному вступлению Киева в НАТО.
К слову, сразу после встречи лидеров двух стран, которая состоялась 1 сентября, представитель Белого дома Джен Псаки напомнила, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд ранее оговоренных условий.
«Киев хорошо знает какие. Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста», — сказала Псаки.
В том же интервью CNN Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном, который США оставило, напротив, предложил наращивать американское присутствие в Киеве. Украинский лидер подчеркнул, что «Российская Федерация — это не армия «Талибана»*, это одна из самых сильных армий мира. Вот почему я считаю, что мы постояли за свою страну, и вот почему мы настолько независимы от любой другой экономики, насколько это возможно», — сказал Зеленский.
Встреча украинского лидера и президента США Джо Байдена состоялась в начале сентября, на ней главы государств обсуждали судьбу Крыма, военную помощь Киеву, вопрос вступления Украины в НАТО и «Северный поток-2», который и Зеленский и Байден назвали угрозой энергетической безопасности Европы.
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