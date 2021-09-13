Фундаментальный фактор роста цен на газ в Европе — это то, что весь СПГ ушел в Азию. Там цена еще выше — более $700 за тысячу кубов, поэтому естественно, что производители СПГ хотят больше заработать и отправляют газ туда, где получат за него больше, рассказал эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что в резком увеличении цен на газ в Европе виноваты сами европейцы, так как члены прошлого состава Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ вместо того, чтобы заключать долгосрочные контракты, позволяющие покупать газ по цене ниже рыночной.

До Европы доходят незначительные объемы, но их недостаточно, именно отсутствие поставок СПГ и создало дефицит на газовом рынке Европы, считает специалист.

«Кроме того, четвертый год подряд падает добыча газа в Норвегии, сокращает свой экспорт и Алжир. Даже среди трубопроводных поставщиков объемы поставок газа снижаются». «Газпром» же поставляет в Европу примерно одинаковый объем газа на протяжении всего 2021 года», — указал Юшков.

Теоретически «Газпрому» можно было бы поставлять больше газа в Европу, но с коммерческой точки зрения российская компания, судя по всему, не видит в этом смысла, заключил собеседник издания.

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