По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле к подобным высказываниям президента Украины относятся с сожалением.
«Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», — отметил Песков.
В ходе форума YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский , отвечая на вопрос журналиста, допустил вероятность полномасштабной войны Украины с Россией. Он заявил, что государства стали врагами из-за информационной политики Москвы.
Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины презентовал брошюру «В случае чрезвычайной ситуации или войны», в которой даёт советы на случай войны с Россией.