Как в Кремле восприняли заявление президента Украины Владимира Зеленского о вероятности полномасштабной войны с Россией, рассказал 10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией © пресс-служба президента Украины Владимира Путина, в Кремле к подобным высказываниям президента Украины относятся с сожалением.

«Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», — отметил Песков.

В ходе форума YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский , отвечая на вопрос журналиста, допустил вероятность полномасштабной войны Украины с Россией. Он заявил, что государства стали врагами из-за информационной политики Москвы.

Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины презентовал брошюру «В случае чрезвычайной ситуации или войны», в которой даёт советы на случай войны с Россией.