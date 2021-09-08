Украинские власти планируют выпуск государственных облигаций на 20 млрд грн (около 50 млрд рублей) для развития ипотеки. Об этом 8 сентября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе правительственного заседания, которое транслировали украинские телеканалы

Только 6% украинцев могут купить себе жилье - исследование © commons.wikimedia.org, Аимаина хикари

В частности, Кабинет министров утвердил присоединение Государственного ипотечного учреждения, которое занимается рефинансированием ипотечных кредитов к ЧАО «Укрфинжилье», которое внедряет финансово-кредитные механизмы обеспечения граждан жильем.

«После завершения объединения мы готовим выпуск облигаций на сумму около 20 млрд грн, чтобы ипотечные программы были доступными как можно большему числу украинцев», — сказал он.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит в краткосрочной перспективе предоставить около 8 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 12 тыс. квартир для последующей передачи в финансовый лизинг.