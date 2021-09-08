Верховная Рада рассматривает законопроект, который предлагает выпуск облигаций внутреннего госзайма на 20 млрд грн для реализации президентской программы «Доступная ипотека». Законопроект принят в первом чтении.
В частности, Кабинет министров утвердил присоединение Государственного ипотечного учреждения, которое занимается рефинансированием ипотечных кредитов к ЧАО «Укрфинжилье», которое внедряет финансово-кредитные механизмы обеспечения граждан жильем.
«После завершения объединения мы готовим выпуск облигаций на сумму около 20 млрд грн, чтобы ипотечные программы были доступными как можно большему числу украинцев», — сказал он.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит в краткосрочной перспективе предоставить около 8 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 12 тыс. квартир для последующей передачи в финансовый лизинг.