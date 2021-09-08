Танк «Армата», превосходит американское танкостроение на сегодня на тридцать лет приблизительно. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

Также существует еще и масса других особенностей, начиная от динамической защиты, которая как минимум превосходит и ни в чем не уступает даже на уровне Т-90 М1 «Абрамс», уточнил специалист.

«"Магин Арбрамс" разработан более сорока лет назад, «Армата» танк последнего поколения, он уже пошел в части. Но и Т-90 показал себя совершенно замечательно. Это как минимум ровня, а то и лучше… только я параметры назову американского танка. У американцев четыре члена экипажа, у нас три. Почему? У нас есть автомат заряжания. Что это доказывает? А то, что у нас автоматизация боевого процесса даже на момент разработки «Т-90» уже была выше американской, а Т-90 был произведен тридцать лет назад как концепт, его, конечно, дорабатывали много раз», — указал Артамонов.

Россия превосходит США по всей гамме вооружений. Об этом можно говорить совершенно уверенно, заключил собеседник издания.

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