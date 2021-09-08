Один из сценариев возможного наступления ВСУ состоит в том, что они просто-напросто обойдут крупные города — Донецк, Горловку, Новоазовск, — возьмут под контроль границу, и если Россия попробует вмешаться, то со стороны это уже будет выглядеть как откровенная агрессия.
Эксперт подчеркнул, что за этим тщательно не только Россия, но и Германия, вряд ли после ухода Ангелы Меркель эта позиция поменяется и кто-то будет заинтересован в разворачивании крупномасштабных военных действий на востоке Европы.
«Использование тяжелой техники категорически запрещено. Без тяжелой техники взять границы под контроль никаким украинским частям никогда не удастся. Хватает сейчас вооружения у ополченцев, в армии они постоянно проходят переподготовку. Это уже фактически такие спаянные части, боевые. Я внимательно слежу за этой ситуацией», — указал Артамонов.
Для того чтобы удержать Украину от наступления и защитить Донбасс не надо делать ничего сверхъестественного — просто применить договора, международные соглашения, которые уже приняты, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.