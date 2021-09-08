Для того чтобы добиться господства и суметь подавить сопротивление ополченцев, Украине необходимо использование тяжелой техники, которое запрещено Минскими договорами и Нормандской четверкой. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

Эксперт подчеркнул, что за этим тщательно не только Россия, но и Германия, вряд ли после ухода Ангелы Меркель эта позиция поменяется и кто-то будет заинтересован в разворачивании крупномасштабных военных действий на востоке Европы.

«Использование тяжелой техники категорически запрещено. Без тяжелой техники взять границы под контроль никаким украинским частям никогда не удастся. Хватает сейчас вооружения у ополченцев, в армии они постоянно проходят переподготовку. Это уже фактически такие спаянные части, боевые. Я внимательно слежу за этой ситуацией», — указал Артамонов.

Для того чтобы удержать Украину от наступления и защитить Донбасс не надо делать ничего сверхъестественного — просто применить договора, международные соглашения, которые уже приняты, заключил собеседник издания.

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