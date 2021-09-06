Несмотря на демонстративные унижения президента Украины Владимира Зеленского со стороны американских властей, украинские элиты «вдохновились», написал в своей статье для издания Украина.ру российский политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Представители украинской власти после визита Зеленского заявляли, что США подключились к переговорному процессу по Донбассу, но американцы с этим не согласны, отметил Мирзаян.

Ни статуса, ни перспектив на вхождение в НАТО, ни даже гарантий поддержки американцы Украине не дали, отметил эксперт. Однако украинские элиты решили, что сама встреча Байдена с Зеленским дала им карт-бланш на торпедирование переговорного процесса по Донбассу, считает он.

«Демонстративно выхолащивая и/или разрушая все переговорные форматы, Киев пытается завлечь Москву в комфортное для себя состояние конфликта», — подчеркнул Мирзаян.

Ранее советник украинского президента Алексей Арестович сделал скандальное заявление о том, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений», а вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что американцы официально подключаются к переговорам по Донбассу и Крыму.

«Из самих США никаких аналогичных заявлений не последовало… ни слов о том, что Вашингтон выступает против Минских соглашений, ни официального заявления о готовности и желании расширить своей тушкой Нормандский процесс», — подчёркивает Мирзаян.

«Полная поддержка» Байдена, или Как Зеленский спрыгивал с «минского крючка» © president.gov.ua

Следовательно, ставка на эскалацию является единственно возможной для киевских властей. Однако Украину за союзника в Вашингтоне не считают, а Франция и Германия поддерживают Минские соглашения. В результате Украина останется один на один с теми проблемами, что создаст, заключает Мирзаян.

Напомним, Зеленскому во время визита в США американские конгрессмены подарили книгу «Легкая черепно-мозговая травма». Почему для подарка было выбрано именно это издание, не сообщается.

Перед визитом в США Зеленский неоднократно выступал с публичной критикой президента Джо Байдена и высказывал предположения, что тот «пожертвует» интересами Украины ради неких геополитических выгод.