Президент Украины Владимир Зеленский усиленно гримасничал на камеры во время встречи со своим американским коллегой Джозефом Байденом, чтобы убедить украинцев, что его якобы бояться. Об этом 2 сентября заявил политолог Ростислав Ищенко в эфире TK Union

«Он корчил на его фоне ужасные рожи, которые, очевидно, должны были показать украинскому зрителю, как он пугает Байдена. И как Байден его боится… Он говорил с металлом в голосе и что-то там от него требовал. Теперь "двор Зеленского" будет обеспечивать этому соответствующее сопровождение», — заявил Ищенко.

Но в целом, по мнению политолога, от встречи Украина ничего не получила и продемонстрировала всему миру, что ее «пинают, как порванный резиновый мяч, который не берут домой».

Не только пиар. Погребинский о том, какого успеха добился Зеленский на встрече с Байденом © president.gov.ua Джозефом Байденом и «засветиться» на фото. Он спешил попасть в Вашингтон, поскольку боялся, что встречу могут переносить и дальше.

Дата визита Зеленского в США менялась несколько раз. После телефонного разговора двух лидеров 7 июня в пресс-релизе на сайте Офиса президента Украины было написано, что Зеленский посетит Штаты в июле, но позже американская сторона предложила провести встречу в августе.

Изначально речь шла о 30-м числе, но затем переговоры перенесли на день позже из-за расширения программы визита. Затем встречу перенесли ещё на день, поскольку 31 августа завершалась эвакуация американских войск из Афганистана, и Белый дом хотел целиком и полностью сосредоточиться на этом вопросе.