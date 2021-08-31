В Херсоне на улице заметили кошку со свастикой на ухе. Об этом на днях сообщила зоозащитница Елена Таран в своем Facebook

Кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина в Европе © flickr.com, Ottawa Humane Society

«Беззащитная кошка весит всего полтора килограмма. Малюсенькая, худюсенькая с разъехавшимися в стороны глазами, она ходила со двора на рынок, к остановке, чтобы попросить себе еду» — написала зоозащитница.

Она добавила, что кто-то сделал ей на ушах татуировки в виде свастик.

«Они сделали ей татуировку фашистского символа. Не на заборе, не у себя на лбу, а на ушках маленького существа! Это разве смешно?» — возмутилась Таран.

На ушах кошки действительно есть рисунки, напоминающие свастику и руны, являвшиеся символом СС. О том, кто и когда их нанес, неизвестно.

«Уроды безмозглые, господи прости», «Жуть», «Себе такие тату сделайте!», «Как страшно читать такие посты, а ещё страшнее осознавать человеческую убогость», «Вокруг садисты! О каких христианах мы ещё мечтаем? Их нет. Они бегают по храмам, а вокруг никогда никого, нуждающегося в помощи животного не заметят. Никогда еды и воды не дадут», — написали пользователи под постом женщины.

Сейчас кошке и котятам активно ищут дом.