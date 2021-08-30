На Украине скончался актер, Народный артист Украины Михаил Тягниенко. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщило издание Politeka со ссылкой на местные Telegram-каналы

Умер актер, сыгравший в сериале «Папик» © kinomania Михаил Тягниенко родился 9 декабря 1936 года. В 1961 году окончил Харьковский театральный институт. Работал в харьковском театре Пушкина, сыграл более 100 ролей. Лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины «Наш родовид» (2016). Тягниенко также снимался в кино: он появился в таких картинах, как «Не пройдет и года» и «Черный капитан». «Ушла эпоха», — комментируют новость украинцы в социальных сетях.