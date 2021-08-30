Тягниенко был госпитализирован с инсультом 19 августа. Его не стало спустя 10 дней.
Михаил Тягниенко родился 9 декабря 1936 года. В 1961 году окончил Харьковский театральный институт.
Работал в харьковском театре Пушкина, сыграл более 100 ролей. Лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины «Наш родовид» (2016).
Тягниенко также снимался в кино: он появился в таких картинах, как «Не пройдет и года» и «Черный капитан».
«Ушла эпоха», — комментируют новость украинцы в социальных сетях.