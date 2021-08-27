Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба солгал о том, что российские самолеты, которые эвакуировали людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами (движение «Талибан»*) авиабазу Баграм, передает 27 августа РИА Новости

Кулеба не увидел «зрады» в эвакуации Россией украинцев из Афганистана © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

При этом на всех видеозаписях, опубликованных в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая.

Ранее Кулеба заявил, что Россия не участвовала в эвакуации украинских граждан из Афганистана. По его словам, внешнеполитическое ведомство не обладает информацией о том, что на борту самолетов министерства обороны России находились украинцы.

На днях в Чкаловском приземлились самолеты министерства обороны России Ил-62 и Ил-76. Позже еще два самолета военного ведомства с эвакуированными из Афганистана людьми на борту сели на этом же аэродроме.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ