«Золушка с сюрпризом»: украинка пыталась вывезти в Россию наркотики
«Золушка с сюрпризом»: украинка пыталась вывезти в Россию наркотики
© Харьковская таможня/Facebook
Запрещенные вещества иностранец продавал с помощью мессенджеров.

Его сообщники, в числе которых были дети, прятали «закладки» с амфетамином, метадоном и марихуаной на территории города или привозили вещества покупателям лично в руки.

«Крышеванием» наркокартеля занималась одесская полиция, которая заставляла преступников делиться полученной прибылью и сама регулярно потребляла «товар».

Теперь лидеру группировки и его сообщникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Они были заключены под стражу.

 