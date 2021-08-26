Украинские силовики задержали азербайджанца, который создал в Одессе крупную группировку по продаже наркотиков и вовлек в «бизнес» несовершеннолетних. Об этом 25 августа сообщили на сайте региональной областной прокуратуры

«Золушка с сюрпризом»: украинка пыталась вывезти в Россию наркотики © Харьковская таможня/Facebook

Его сообщники, в числе которых были дети, прятали «закладки» с амфетамином, метадоном и марихуаной на территории города или привозили вещества покупателям лично в руки.

«Крышеванием» наркокартеля занималась одесская полиция, которая заставляла преступников делиться полученной прибылью и сама регулярно потребляла «товар».

Теперь лидеру группировки и его сообщникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Они были заключены под стражу.