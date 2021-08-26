Запрещенные вещества иностранец продавал с помощью мессенджеров.
Его сообщники, в числе которых были дети, прятали «закладки» с амфетамином, метадоном и марихуаной на территории города или привозили вещества покупателям лично в руки.
«Крышеванием» наркокартеля занималась одесская полиция, которая заставляла преступников делиться полученной прибылью и сама регулярно потребляла «товар».
Теперь лидеру группировки и его сообщникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Они были заключены под стражу.