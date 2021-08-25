Жизнь дочери Меладзе висела на волоске: что произошло

Девушка сообщила, что самое страшное уже в прошлом, и поблагодарила подписчиков за поддержку.
«Спасибо за то, что писали мне, волновались, были рядом», — написала Меладзе.
Лия показала кадры из отдельной больничной палаты. К ней подведены несколько проводов от медицинских аппаратов.
Затем девушка вышла в прямой эфир и пояснила, что ей сделали операцию на бедре. Теперь она передвигается с помощью костылей, также она переживает из-за предстоящего момента снятия катетера.
Лия Меладзе — дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм, участницей конкурса «Мисс Украина — 92». Всего у пары трое детей: Алиса, Лия и Валерий. Сейчас Меладзе в браке с Верой Брежневой.