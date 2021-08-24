Информация о захвате украинского самолета в Афганистане не соответствует действительности. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии Интерфакс-Украина 24 августа

Ранее замминистра МИД Украины Евгений Енин сообщил, что в воскресенье самолет Минобороны, предназначенный для эвакуации украинцев, был захвачен вооруженными людьми и улетел в Иран.

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — сказал Николенко.

Угнали или сдали в аренду? МИД заявил о захвате украинского самолета в Афганистане © REUTERS, Stringer

Также дипломат добавил, что МИД Украины работает над подготовкой эвакуации украинцев, которые продолжают оставаться в Афганистане. Как ранее сказал Енин, это около 120 человек.