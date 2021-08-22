Канцлер Германии Ангела Меркель на уровне риторики будет поддерживать Украину. Но в то же время она заботится о своем месте в истории. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Лидеры государств планируют обсудить ряд важных вопросов, а затем пообщаться с журналистами. До этого, в пятницу в Москве прошли переговоры между Меркель и Владимиром Путиным.

Эксперт пояснил, что надо учитывать внутреннюю ситуацию в Германии, где идет избирательная кампания, и где пресса настроена проукраински и антироссийски.

«Поэтому Меркель будет нажимать на украинскую сторону, чтобы она хотя бы в устной форме, что Минские соглашения будут продолжаться. Она будет давить на Зеленского с тем, чтобы Украина ни в коем случае не выходила из Минских соглашений, не винила все время Россию, а сделала бы последние усилия. Она хотела бы, чтобы Киев отблагодарил бы ее за ее инициативы, продвинувшись хоть немного в реализации Минска. А в качестве подарка она будет все время обещать, что Германия не бросит Украину в вопросе прокачки российского газа через территорию Украины. Все остальное будут решать немецкие политики, которые придут на смену Меркель», — считает Рар.

Что касается визита в Москву, то Меркель таким образом хотела продемонстрировать, что есть очень много вопросов, причем стратегических, по которым надо сотрудничать с Россией, заключил собеседник издания.

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