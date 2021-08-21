Меркель будет давить на Зеленского с тем, чтобы Украина ни в коем случае не выходила из Минских соглашений, не винила все время Россию, а сделала бы усилия, чтобы хоть что-то реализовать, считает немецкий политолог Александр Рар

- Александр, в пятницу в Москве прошли переговоры Ангелы Меркель и Владимира Путина. Визит Меркель носил просто прощальный характер, который не предполагает каких-то серьезных итогов, или все-таки он нес какую-то нагрузку?

— Пока об этом сказать трудно. С одной стороны, это прощальный визит. Госпожа Меркель не могла, решив поехать в Украину, не поехать в Россию. Своим визитом в Москву она хотела продемонстрировать, что есть очень много вопросов, причем стратегических, по которым надо сотрудничать с Россией: это и Афганистан, где бросается вызов Западу и Германии, кроме того, совершенно не решенная проблема Восточной Украины. Она не хочет войти в историю как политик, которая не могла ничего сделать для установления мира и урегулирования вопроса Донбасса.

Она также попросила Путина помнить, что она, отстояв «Северный поток-2» в баталиях с американцами, обещала им, что Россия будет прокачивать газ и через территорию Украины.

Также возможно обсуждались какие-то экономические вопросы и вопросы, связанные с климатом. К сожалению, из этого обсуждения она вычеркнула много тем, потому что стала поднимать вопросы прав человека.

- Почему?

— Она просто не могла этого не сделать. Если бы она постоянно не говорила о Навальном и не критиковала запрет на деятельность некоторых неправительственных организаций в России, то ее бы попросту разорвала на куски пресса, которая против сотрудничества с Россией, и которая пишет, что надо ругать Россию за нарушение прав человека. У них только эта тема.

Меркель понимает: против прессы идти невозможно. Если бы она не говорила на темы, которые неприятны России, то она испортила избирательную кампанию своему приемнику Армину Лашету и повредила бы Христианско-демократической партии. Как это не кажется странным, но это было бы так.

- Меркель сказала, что есть торможение в Нормандском формате, но все-таки переговоры надо продолжать. Не кажется ли вам, что несмотря на ее благие пожелания, дело и дальше с мертвой точки не сдвинется, как не было продвижения уже почти 7 лет? Вы верите в то, что после ее визита в Москву переговоры в нормандском и минском форматах приобретут какую-то динамику?

— Трудно сказать. Я стою на той точке зрения, что альтернативы этой платформе нет. Точнее, есть — война. Возобновление военных действий. Вот как раз Минские соглашения и должны были их возобновить. На них согласились все стороны, включая и Украину.

Украина, несмотря на то, что подписала все документы, включая формулу Штайнмайера, но потом или под давлением американцев, или сами решили, что они подписали капитуляцию, поэтому эти соглашения мы выполнять не будем.

Меркель это начинает понимать, но она должна делать все, чтобы спасти свое детище — Минские соглашения. А что она скажет? Что я все эти годы зря ездила в Париж или в Москву. Свое канцлерство признать несостоятельным для истории никто позволить не может. Так что она до конца будет делать вид, что борется за реализацию Минских соглашений.

- О чем она будет говорить с Зеленским?

— При нашем анализе, надо учитывать внутреннюю ситуацию в Германии, где идет избирательная кампания. Тут пресса проукраинская. Меркель будет поддерживать Украину. Но в то же время она заботится о своем месте в истории. Поэтому она будет нажимать на украинскую сторону, чтобы она хотя бы в устной форме, что Минские соглашения будут продолжаться. Она будет давить на Зеленского с тем, чтобы Украина ни в коем случае не выходила из Минских соглашений, не винила все время Россию, а сделала бы последние усилия. Она хотела бы, чтобы Киев отблагодарил бы ее за ее инициативы, продвинувшись хоть немного в реализации Минска.

А в качестве подарка она будет все время обещать, что Германия не бросит Украину в вопросе прокачки российского газа через территорию Украины. Все остальное будут решать немецкие политики, которые придут на смену Меркель.