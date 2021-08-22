Граждане Украины умеют работать не хуже остальных русских и могут собственноручно вытащить себя из той ямы, в которую их загнало стремление их руководства отделиться от остальной России. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что украинским территориям нужно вменяемое руководство, но найти грамотных управленцев там сложно, так как значительная часть проблем того же Крыма обусловлена именно тем, что львиная доля тамошних руководителей воспитана в украинской управленческой традиции.

«Следовательно, придется присылать добровольцев из РФ. Может быть, поможет Белоруссия. Там управленческая традиция совершенно иная и, на мой взгляд, в некотором отношении более эффективна, чем в РФ, не говоря уже об Украине», — указал Вассерман.

Но в любом случае основную часть работы по реанимации Украины проделают сами граждане Украины, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.