Скандал разгорелся после того, как волонтер из находящегося неподалеку рекреационного центра «Берег надежды» опубликовала в сети видео, где отчетливо слышны слова советской песни «День победы». Девушка заявила, что песня играет на территории лагеря «Чайка».
В своей публикации волонтер также отметила, что диджеи на детских дискотеках ставили песни Басты, Моргенштерна и других российских исполнителей. Также, по ее словам, детям давали слушать и другие советские песни, в том числе «Катюшу».
Директор лагеря Антон Белинский уточнил, что советские песни ставились во время репетиции театральной постановки «Возвращение солдата домой» о событиях Второй мировой войны. Он добавил, что воспитатель, педагог-организатор и диджей, включавшие «запрещенные» треки, лишились своих рабочих мест, а досуг детей отныне будет контролироваться еще жестче.