Четырех сотрудников детского лагеря «Чайка» в Хмельницкой области на днях уволили из-за того, что они включили на одном из праздников советские песни, передает suspilne.media

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В своей публикации волонтер также отметила, что диджеи на детских дискотеках ставили песни Басты, Моргенштерна и других российских исполнителей. Также, по ее словам, детям давали слушать и другие советские песни, в том числе «Катюшу».

Директор лагеря Антон Белинский уточнил, что советские песни ставились во время репетиции театральной постановки «Возвращение солдата домой» о событиях Второй мировой войны. Он добавил, что воспитатель, педагог-организатор и диджей, включавшие «запрещенные» треки, лишились своих рабочих мест, а досуг детей отныне будет контролироваться еще жестче.