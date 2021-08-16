При обыске в доме мэра Кривого Рога Константина Павлова, найденного мертвым 15 августа, обнаружили две записки. Об этом сообщил криворожский блогер Олег Ермолинский в своем Telegram-канале 16 августа

Блогер опубликовал фото записок, текст на нем разобрать нельзя.

«На кухонном столе правоохранители обнаружили инструкции по уходу за домашними животными, написанные, вероятнее всего, Константином Юрьевичем накануне ночью», — сообщил Ермолинский.

Откуда взялись носки? На кадрах гибели мэра Кривого Рога обнаружилась странная деталь © Facebook, Константин Павлов

Также стало известно, что перед смертью мэр удалил всю переписку в мессенджерах.

«В чатах "чисто". Он почистил их», — сообщил «Украинским новостям» источник в правоохранительных органах.

Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили 15 августа с огнестрельным ранением головы на веранде собственного дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье. Дома мэр города находился один. СМИ обнародовали видео с камер видеонаблюдения дома политика. Перед смертью он долго ходил по веранде с оружием, курил и с кем-то переписывался. На кадрах из видео видно кошку, которая отпрыгивает, вероятно, после выстрела.

Полиция рассматривает версии убийства, самоубийства и неосторожного обращения с оружием, а также доведения до самоубийства.

Павлов был членом Партии регионов (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Верховной Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.