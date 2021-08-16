Блогер опубликовал фото записок, текст на нем разобрать нельзя.
«На кухонном столе правоохранители обнаружили инструкции по уходу за домашними животными, написанные, вероятнее всего, Константином Юрьевичем накануне ночью», — сообщил Ермолинский.
По его словам, полицейские искали предсмертную записку Павлова, которая указывала бы на причины совершения самоубийства, но ее так и не нашли. В МВД пока официально не прокомментировали эту информацию.
Также стало известно, что перед смертью мэр удалил всю переписку в мессенджерах.
«В чатах "чисто". Он почистил их», — сообщил «Украинским новостям» источник в правоохранительных органах.
Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили 15 августа с огнестрельным ранением головы на веранде собственного дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье. Дома мэр города находился один. СМИ обнародовали видео с камер видеонаблюдения дома политика. Перед смертью он долго ходил по веранде с оружием, курил и с кем-то переписывался. На кадрах из видео видно кошку, которая отпрыгивает, вероятно, после выстрела.
Полиция рассматривает версии убийства, самоубийства и неосторожного обращения с оружием, а также доведения до самоубийства.
Павлов был членом Партии регионов (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Верховной Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.