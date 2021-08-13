Министерство внутренних дел (МВД) России на 50 лет запретило въезд на территорию страны бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после его слов о «русских свиньях», сообщили 12 августа на сайте силового ведомства

Экс-посол Азербайджана грубо оскорбил Жириновского и весь русский народ © скриншот видео Mahirxaldan подчеркнули, что Вагабзаде запретили приезжать в страну в связи с его публичными оскорблениями, выражающими «пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России» и «разжигающими межнациональную рознь».

В ведомстве также предупредили, что подобные меры могут быть введены в отношении иностранцев, призывающих к «деструктивным действиям в отношении Российской Федерации, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом».

В начале недели Вагабзаде записал видеообращение к председателю Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому. Он заявил, что его оскорбили слова политика о роли России в становлении азербайджанской государственности, и назвал лидера партии «жирной свиньей» и «старым ослом».

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана отказалось комментировать высказывания Вагабзаде. В МИД объяснили это тем, что слова бывшего дипломата не выражают мнения ни одного из государственных органов или страны в целом.