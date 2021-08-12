Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют достроить корвет «Владимир Великий», чтобы заменить им устаревший фрегат «Гетман Сагайдачный». Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны от 12 августа

«Гетман Сагайдачный» — флагман украинских ВМС. Он был заложен еще при СССР под названием «Киров», однако был спущен на воду в 1993 году и формально считается одним из немногих военных кораблей, построенных независимой Украиной.

В начале 2000-х был разработан корвет проекта 58250, планировалось, что к 2026 году будет изготовлено около 10 кораблей данного типа, в том числе на экспорт. Однако упадок судостроительной отрасли вкупе с недостатком финансирования позволил приступить непосредственно к постройке корвета только в 2011 году на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) в Николаеве. К лету 2014 года было практически завершено формирование корпуса корабля, закуплена часть комплектующего оборудование.

Проект был поставлен на паузу вскоре после смены власти в результате Евромайдана. Тогда было решено приостановить строительство корвета, получившего к тому времени название «Владимир Великий», ради экономии бюджетных средств.

Теперь о недострое вспомнили вновь. По словам министра обороны Андрея Тарана, на сегодняшний день корвет готов на 17%. При этом в июле этого года был окончательно ликвидирован ЧСЗ, а уже готовые фрагменты корвета продолжают храниться в корпусах бывшего завода. Теперь их придется перевозить на другое судостроительное украинское предприятие, что займет 4 месяца.

Остается открытым и вопрос финансирования. На то, чтобы достроить корабль требуется, по оценкам Минобороны, около 8,3 млрд гривен (без учета боекомплекта), а за все время на «Владимира Великого» уже потрачено почти 569 млн гривен. Турецкий ум, украинские интриги и советское наследство. Что ожидает армию и флот Украины © ukroboronprom.com

Также отмечается, что для замены «Гетмана Сагайдачного» на «Владимира Великого» последнего придется «повысить» классом, превратив его во фрегат.

Точные сроки достройки нового украинского корвета-фрегата не уточняются.

На сегодняшний день украинские ВМС пополняются в основном при помощи зарубежных союзников, которые отдают Украине свои списанные корабли, в основном катера.