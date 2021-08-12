«Гетман Сагайдачный» — флагман украинских ВМС. Он был заложен еще при СССР под названием «Киров», однако был спущен на воду в 1993 году и формально считается одним из немногих военных кораблей, построенных независимой Украиной.
В начале 2000-х был разработан корвет проекта 58250, планировалось, что к 2026 году будет изготовлено около 10 кораблей данного типа, в том числе на экспорт. Однако упадок судостроительной отрасли вкупе с недостатком финансирования позволил приступить непосредственно к постройке корвета только в 2011 году на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) в Николаеве. К лету 2014 года было практически завершено формирование корпуса корабля, закуплена часть комплектующего оборудование.
Проект был поставлен на паузу вскоре после смены власти в результате Евромайдана. Тогда было решено приостановить строительство корвета, получившего к тому времени название «Владимир Великий», ради экономии бюджетных средств.
Теперь о недострое вспомнили вновь. По словам министра обороны Андрея Тарана, на сегодняшний день корвет готов на 17%. При этом в июле этого года был окончательно ликвидирован ЧСЗ, а уже готовые фрагменты корвета продолжают храниться в корпусах бывшего завода. Теперь их придется перевозить на другое судостроительное украинское предприятие, что займет 4 месяца.
Остается открытым и вопрос финансирования. На то, чтобы достроить корабль требуется, по оценкам Минобороны, около 8,3 млрд гривен (без учета боекомплекта), а за все время на «Владимира Великого» уже потрачено почти 569 млн гривен.
Также отмечается, что для замены «Гетмана Сагайдачного» на «Владимира Великого» последнего придется «повысить» классом, превратив его во фрегат.
Точные сроки достройки нового украинского корвета-фрегата не уточняются.
На сегодняшний день украинские ВМС пополняются в основном при помощи зарубежных союзников, которые отдают Украине свои списанные корабли, в основном катера.