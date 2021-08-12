Жительница деревни Глынне в Ровенской области Светлана Ковалевич недавно стала матерью девятнадцатого ребенка. О многодетной матери рассказали на днях в сюжете «Общественного»

Светлане Ковалевич 45 лет. Старшему ребенку в семье 27 лет, младшему сейчас — всего 8 месяцев.

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У семьи большое деревенское хозяйство, дети помогают готовить еду, смотреть за животными и огородом, заготавливать грибы и ягоды на зиму.

Многодетная мама отмечает, что хотела бы остановиться на 19-м ребенке, но не уверена, что муж ее поддержит.

«Не могу сказать, что я очень этого хочу — все-таки здоровье уже не то, мне тяжело. Многие говорят: мол, где девятнадцатая, там и двадцатая. Не знаю. Как Бог даст», — сказала Ковалевич.

В 2011 году самой многодетной матерью Украины признали жительницу Черновицкой области Леонору Намени, в 43 года родившую 21-го ребенка. Отмечается, что муж Намени принадлежит к секте назарян, которым нельзя контролировать деторождение.

Согласно исследованию портала Opendatabot, уровень рождаемости на Украине за прошедшее десятилетие упал на 40%.