Светлане Ковалевич 45 лет. Старшему ребенку в семье 27 лет, младшему сейчас — всего 8 месяцев.
Светлана рожала детей дома, правда, приходила к медикам на УЗИ и за консультациями во время беременности.
У семьи большое деревенское хозяйство, дети помогают готовить еду, смотреть за животными и огородом, заготавливать грибы и ягоды на зиму.
Многодетная мама отмечает, что хотела бы остановиться на 19-м ребенке, но не уверена, что муж ее поддержит.
«Не могу сказать, что я очень этого хочу — все-таки здоровье уже не то, мне тяжело. Многие говорят: мол, где девятнадцатая, там и двадцатая. Не знаю. Как Бог даст», — сказала Ковалевич.
В 2011 году самой многодетной матерью Украины признали жительницу Черновицкой области Леонору Намени, в 43 года родившую 21-го ребенка. Отмечается, что муж Намени принадлежит к секте назарян, которым нельзя контролировать деторождение.
Согласно исследованию портала Opendatabot, уровень рождаемости на Украине за прошедшее десятилетие упал на 40%.