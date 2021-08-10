Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь указал на Конституцию известному врачу Евгению Комаровскому, который назвал тотальную украинизацию унижением для страны. Об этом уполномоченный по вопросам защиты госязыка заявил на днях в эфире «Четвертого канала»

Комаровский: Наличие на Украине языкового омбудсмена унижает страну © Евгений Комаровский/инстаграм

«Когда я абсолютно случайно узнаю о том, что кто-то говорит, что выехал бы из страны 30 лет назад, если бы узнал о том, что будет уполномоченный по защите государственного языка… Я не могу понять, о чем можно говорить на эту тему, когда есть Конституция, есть закон, есть решение Конституционного суда, есть публично утвержденный уполномоченный по защите государственного языка», — заявил он.

Омбудсмен также заявил, что все, кому не нравится закон о тотальной украинизации, должны отправляться в другие страны, и напомнил, что угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа. Также закон ввел должность языкового омбудсмена, которую на данный момент занимает Креминь.