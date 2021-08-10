Ранее Комаровский раскритиковал языковое законодательство Украины, назвав его унизительным для жителей страны. В частности, он возмутился наличием должности уполномоченного по защите государственного языка.
«Когда я абсолютно случайно узнаю о том, что кто-то говорит, что выехал бы из страны 30 лет назад, если бы узнал о том, что будет уполномоченный по защите государственного языка… Я не могу понять, о чем можно говорить на эту тему, когда есть Конституция, есть закон, есть решение Конституционного суда, есть публично утвержденный уполномоченный по защите государственного языка», — заявил он.
Омбудсмен также заявил, что все, кому не нравится закон о тотальной украинизации, должны отправляться в другие страны, и напомнил, что угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины.
Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа. Также закон ввел должность языкового омбудсмена, которую на данный момент занимает Креминь.