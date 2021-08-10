Когда в 2014 году противник подступил непосредственно к границам Донецкой агломерации и начал вести обстрел позиций ДНР, которые не могли не располагаться в черте города, ответ республики был комплексный. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: Потенциально мы готовы дать отпор ВСУ © предоставлено Александром Ходаковским Денис Пушилин заявил, что судя по количеству снарядов и мин, которые ежедневно прилетают по территории республики, жители Донбасса не видят, что Украина отказалась от военного способа решения конфликта.

С одной стороны, Донбасс давил позиции противника, с которых велся огонь, а с другой — отселял из опасных районов население в более безопасные центральные районы города, пояснил эксперт.

«Сейчас, пока линия фронта не перемещается, я бы настоятельно рекомендовал, причем, наверное, без особого учета желания людей. Потому что очень многие по субъективным причинам не хотят отселяться из прифронтовых районов в безопасные районы, что иногда просто диву даешься, насколько люди готовы жертвовать, даже не жертвовать, а рисковать собой ради каких-то привычек, огородов, чего-то еще», — констатировал Ходаковский.

По его словам, если бы Донбасс обладал наступательным потенциалом и имел бы политическое решение двигаться дальше, эта проблема решалась бы достаточно просто, противник просто был бы обращен в бегство, и отступая он уже не имел бы возможности обстреливать окраинные районы.

Применение огня в отношении Украины невысокое, потому что действует запрет на применение различных типов вооружений, независимо от того, как действует украинская сторона, и Донбасс вынужден работать вдогонку, сетует военный.

Донбасс имеет все ресурсные возможности, но не использует весь свой потенциал для того, чтобы подавить активность противника, нужна политическая воля, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.