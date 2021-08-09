Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена совершить визит в Киев 22 августа. Об этом 9 августа сообщают Telegram-каналы «Вертикаль» и «Женщина с косой» со ссылкой на собственные источники

«Меркель приедет в Киев 22 августа и встретится с Зеленским. Источник сообщает, что переговоры о визите канцлера от ОП вел [глава Офиса президента Андрей] Ермак», — говорится в сообщении.

Фронда лузеров. Почему политическая Украина выступила против Байдена и Меркель? © РИА Новости, asn.in.ua

«Сейчас в кулуарах пошли слухи, что начались торги по нашей ГТС. Возможна покупка этого актива, но цена будет теперь не той, что год-два назад. Также нам будут предлагать взять деньги по кейсу СП-2 и перестать "ныть", иначе отношение с немецким лобби будет испорчено», — сообщили в паблике «Женщина с косой».

Отмечается, что Меркель приедет накануне саммита «Крымская платформа», однако не посетит его, что можно рассматривать как поражение украинской дипломатии.

В июле Владимир Зеленский посетил Берлин. По итогам визита внештатный советник главы Офиса президента, представитель Украины в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Зеленский не нашел общего языка с Ангелой Меркель по ряду вопросов — в том числе по газопроводу «Северный поток — 2» и выполнению «формулы Штайнмайера».