Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что его страна вошла в шестерку государств, которые первыми получат революционный препарат для лечения коронавируса, разработанный американскими компаниями. Такое заявление министр сделал 5 августа в эфире телеканала «Украина 24»

«Мы договорились с компаниями-производителями, в частности это две компании в США, о поставках в Украину инновационных препаратов для лечения COVID-19. Это препараты прямого действия, которые сегодня находятся на третьей стадии клинических исследований. Мы думаем, что это прорыв, который вместе с вакцинацией позволит нам преодолеть пандемию», — заявил Ляшко.

По его словам, для Украины уже зарезервирована квота на 300 тысяч курсов лечения. Это будет первое лекарство прямого действия от коронавируса в стране. К слову, в России в апреле 2021 года был запатентован препарат от коронавируса «Мир-19».

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За последние сутки на Украине выявлено более тысячи вновь заболевших коронавирусом, в том числе 74 ребенка и 32 медработника. Всего же за период пандемии в стране заболели 2 миллиона 256 тысяч 397 человек, скончались больше 53 тысяч пациентов.