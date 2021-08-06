На записи видно, как Семенихин направился к депутату с бутылкой.
«Господин Качура, я предлагаю вам немного отрезвиться нашей конотопской водичкой и прийти немного в себя», — сказал Семинихин и вылил на Качуру мутную воду.
Находившиеся в зале заседания зааплодировали, между мужчина произошла потасовка.
Парламентарий рассказал, что прибыл в Конотоп, чтобы обсудить проблемы городской инфраструктуры с местными властями. На заседании он обратил внимание на ненадлежащее качество питьевой воды и заявил, что парламент готов предоставить городу необходимые средства для налаживания системы фильтрации. После этого и произошел инцидент.
Градоначальник объяснил, что набрал воду из крана и хотел таким образом привлечь внимание депутатов к проблеме питьевой воды. Он подчеркнул, что городская администрация давно пытается решить проблему очистки питьевых источников, поэтому обвинения Качуры в бездействии являются безосновательными.