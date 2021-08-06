Мэр украинского Конотопа Артем Семенихин во время заседания городского совета 5 августа облил водой депутата Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александра Качуру. Видео инцидента опубликовали в сети

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«Господин Качура, я предлагаю вам немного отрезвиться нашей конотопской водичкой и прийти немного в себя», — сказал Семинихин и вылил на Качуру мутную воду.

Находившиеся в зале заседания зааплодировали, между мужчина произошла потасовка.

Парламентарий рассказал, что прибыл в Конотоп, чтобы обсудить проблемы городской инфраструктуры с местными властями. На заседании он обратил внимание на ненадлежащее качество питьевой воды и заявил, что парламент готов предоставить городу необходимые средства для налаживания системы фильтрации. После этого и произошел инцидент.

Градоначальник объяснил, что набрал воду из крана и хотел таким образом привлечь внимание депутатов к проблеме питьевой воды. Он подчеркнул, что городская администрация давно пытается решить проблему очистки питьевых источников, поэтому обвинения Качуры в бездействии являются безосновательными.