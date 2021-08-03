Полуостров Крым никогда не станет российской территорией, так как принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил глава государства в интервью украинскому телеканалу «Дом» 3 августа

Вопреки закону и решению суда: Зеленский дал большое интервью на русском языке © president.gov.ua

«Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русская территория», — заявил украинский президент.

Он заверил зрителей, что возвращение полуострова в состав Украины — это вопрос времени.

На референдуме 2014 года 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Ранее Зеленский анонсировал проведение саммита «Крымская платформа», на котором планируется принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.