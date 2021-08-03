Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в интервью Украина.ру рассказал о моднейшем абсенте, который делают в Запорожье

Музыкант отметил, что любит крымские вина, а также сербские и другие спиртные напитки, однако есть то, чего ему сейчас не хватает — абсент, настойка на полыни, которую он попробовал в Запорожье.

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«Конечно, было бы здорово восстановить отношения с Украиной — чтобы она сделала моднейшие поставки в огромном количестве запорожского абсента, и соответственно многие люди в России и Москве могли вылечиться от ковида и избежать ненужной экспериментальной вакцинации», — заявил Паук.

При этом медики, напротив, предостерегают от употребления спиртных напитков при коронавирусе: алкоголь ослабляет иммунитет, а у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям — обостряет хронические болезни.

Вакцинация — основное средство профилактики коронавируса. Прививка снижает вероятность заражения и тяжелого течения заболевания, а также вносит вклад в формирование общего популяционного иммунитета.

Сергей Троицкий — советский и российский музыкант, создатель и лидер трэш-метал группы «Коррозия металла». Проводил метал-фестиваль «Железный марш» в Крыму с 1996 года.