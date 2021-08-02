Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий, который сейчас находится в Болгарии, дал интервью Украина.ру, где рассказал, что мог бы стать мэром какого-нибудь болгарского города и даже назвал несколько пунктов своей предвыборной программы

«Если Путин мне прикажет, мне пришлось бы жениться на местной болгарской герле, чтобы получить второй болгарский паспорт и выдвинуться в мэры, конечно, мы бы это дело быстро провернули, потому что сейчас здесь в связи с ковидом неправильная политика министерства туризма Болгарии», — заявил Троицкий.

Необычный перфоманс провели дикторы в киевском метро - видео © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Поэтому если я стал бы мэром, то я бы привлек огромное количество беглых олигархов, которые могли бы отдыхать и спастись от террора КГБ, например. Тут были бы большие инвестиции в Болгарию и тогда через этот город мы смогли бы протянуть наш трубопровод "Южный поток", например».

У Троицкого огромный опыт кандидата в мэры. В 2007 году он выиграл выборы в Запрудне, но от должности отказался из-за «неперспективного расположения поселка». В 2012 музыкант выдвигался на пост мэра Химок, в 2013-м — главы Жуковского, в том же году подавал документы на досрочные выборы мэра Москвы, но не был допущен до выборов из-за отсутствия необходимого числа подписей.

Знаменит Паук и тем, что в 2016 году был осужден в Черногории на 10 месяцев лишения свободы за поджог дома местного жителя, у которого артист арендовал жилье.

В 2017-м Паук написал в соцсетях, что сбежал из черногорской тюрьмы, а по информации СМИ покинул ее легально после апелляции адвоката.

В 2002-м против музыканта было возбуждено дело по статье «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды», а в 2003-м его направили на принудительное обследование в Институт судебной психиатрии имени Сербского, откуда спустя три недели его отпустили с диагнозом «здоров».

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«Коррозия металла» — российская трэш-метал группа, скандально известна вызывающими текстами и эпатажными сценическими выступлениями.