Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец 1 августа в эфире телеканала «Наш» заявил о зависимости Киева от электроэнергии из России

Названа причина резкого подорожания электроэнергии на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Запасы угля у тепловых электростанций в стране составляют примерно 800 тысяч тонн, в то время как потребность в объемах —три миллиона тонн, считает Волынец.

«Мы входим в системный кризис энергетики, и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно», — заявил политик.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко отмечал, что, даже если Киев выступает против энергоконтрактов с Москвой и Минском, отрицать критическую зависимость от них он не может.