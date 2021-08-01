Американист Дмитрий Дробницкий уверен, что у Украины нет альтернативного исторического пути, кроме как быть под патронажем Москвы

По словам эксперта, сейчас в США обсуждается очень много идей, что делать с Украиной, но ни одна из них не является доминирующей, ни у одной из них нет серьёзной проработки. «Один народ или два братских?». Белорусский эксперт о том, кто такие русские и украинцы © Facebook, Алексей Дзермант

«Но всё это ложится на одну железобетонную максиму: у постсоветского пространства нет никакого другого будущего, кроме как находиться в той или иной форме под патронажем Москвы. Просто нет альтернативы, может быть, это произойдёт через 30 лет, но всё равно другого варианта нет — всё туда придёт», — сказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.

Среди украинских экспертов есть мнение, что Запад подталкивает Украину к восстановлению отношений с Россией, чтобы снять с себя необходимость содержать Киев, а заодно Штаты перестать жёстко конфликтовать с Москвой, к чему они в последнее время активно стремятся.

«И в Вашингтоне умные люди понимают, что рано или поздно будет так, поэтому Польша с Венгрией начинают дёргаться по поводу западноукраинских земель, там тоже интересные вещи происходят: когда весь этот несостоявшийся проект рухнет, а это может произойти в любой момент, каждый себе подгрести захочет», — заявил Дробницкий.